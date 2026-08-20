Écoute, je danse ! Bibliothèque Gutenberg Paris

Informations pratiques

C’est la fête des bébés en cette fin d’année avec une exploration sonore et dansante, destinée aux tout-petits.

Sur inscription, de 6 mois à 3 ans.

Pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons un spectacle de danse, de musique et d’exploration sensorielle.

Le samedi 05 décembre 2026

de 11h00 à 11h45

gratuit Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-05T12:00:00+01:00

fin : 2026-12-05T12:45:00+01:00

Date(s) : 2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T11:45:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr



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