Écoute, je danse ! Bibliothèque Gutenberg Paris
samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Gutenberg · Paris
Informations pratiques
C’est la fête des bébés en cette fin d’année avec une exploration sonore et dansante, destinée aux tout-petits.
Sur inscription, de 6 mois à 3 ans.
Pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons un spectacle de danse, de musique et d’exploration sensorielle.
Le samedi 05 décembre 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-05T12:00:00+01:00
fin : 2026-12-05T12:45:00+01:00
Date(s) : 2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T11:45:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr
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