UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Écoute, je danse ! Bibliothèque Gutenberg Paris

samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Gutenberg · Paris

Écoute, je danse ! Bibliothèque Gutenberg Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Gutenberg
Adresse
8 rue de la Montagne d'Aulas
Ville
75015 Paris
Département
Paris

C’est la fête des bébés en cette fin d’année avec une exploration sonore et dansante, destinée aux tout-petits.

Sur inscription, de 6 mois à 3 ans.

Pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons un spectacle de danse, de musique et d’exploration sensorielle.
Le samedi 05 décembre 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-05T12:00:00+01:00
fin : 2026-12-05T12:45:00+01:00
Date(s) : 2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T11:45:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas  75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Gutenberg et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)