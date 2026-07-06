Écoute musicale : Chansons de prison Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Les femmes sont une minorité en prison, elles ne représentent que 3,6% de la population carcérale en France. Elles n’en ont pas moins inspiré un grand nombre de chansons, évoquant ici la dureté de leur quotidien, là leurs amours restés libres.

Nous vous proposons donc pour cette séance spéciale une traversée musicale qui rêve de liberté, pour faire vibrer les murs de l’ancienne prison Saint-Lazare, fermée en 1932, reconvertie depuis en médiathèque Françoise-Sagan !

La médiathèque vous propose une nouvelle séance d’écoute musicale autour d’un corpus de chansons décrivant le quotidien des femmes en prison, en écho à notre exposition « Prisonnières – les derniers jours de la prison Saint-Lazare ».

Le samedi 10 octobre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



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