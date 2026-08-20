Écoutez le cosmos, Médiathèque Luce Courville, Nantes
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Écoutez le cosmos Samedi 17 octobre, 16h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00
Séance d’écoute commentée avec Éric Beucler et Aurélien Frances
Lors d’une séance d’écoute du documentaire Le Son des planètes, le scientifique spécialiste de planétologie et géosciences à l’Université de Nantes Éric Beucler et le documentariste radio Aurélien Frances, vous invitent à écouter les planètes et les astres. Car, dans le vide et le silence de l’Univers, des chercheurs parviennent à nous faire entendre des phénomènes acoustiques venus du cosmos. Des sons inhabituels pour l’oreille humaine qui effraient et nous trompent.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]
Lors d’une séance d’écoute du documentaire Le Son des planètes, le scientifique Éric Beucler et le documentariste radio Aurélien Frances, vous invitent à écouter les planètes et les astres.
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