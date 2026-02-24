Ecrans amis ou ennemis de nos enfants et ados ? Petit Kursaal Besançon

Ecrans amis ou ennemis de nos enfants et ados ?

Petit Kursaal 2, place du Théâtre Besançon

Sommeil, attention, mémoire… les écrans laissent leur marque dès le plus jeune âge. Entre bénéfices et risques amplifiés par les algorithmes, comment accompagner nos enfants et nos ados et transformer ces défis en opportunités ? Découvrez les clés pour comprendre et agir intelligemment.

Les écrans sont partout. Dans nos poches, nos salons, nos chambres… et désormais au cœur de l’enfance et de l’adolescence.

Mais savons-nous vraiment ce qu’ils font à nos enfants et surtout comment agir sans tomber dans la culpabilité ni l’interdit total ?

Cette conférence propose des repères pour aider parents, éducateurs et professionnels à mieux comprendre… et surtout à mieux accompagner les jeunes dans un monde saturé d’écrans. .

English : Ecrans amis ou ennemis de nos enfants et ados ?

