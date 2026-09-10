Écrans trop présents ?, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Écrans trop présents ? Samedi 24 octobre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00
Atelier parent-enfant animé par l’association Lève Les yeux
Participatif et bienveillant, cet atelier vise à sensibiliser les parents aux effets de la surexposition aux écrans, d’ouvrir le dialogue sur leurs propres expériences et sur les problématiques rencontrées, en fonction de l’âge de leurs enfants et des pratiques numériques au sein du foyer et proposer des pistes de solutions concrètes.
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 93 41 60 »}]
Cet atelier vise à sensibiliser les parents aux effets de la surexposition aux écrans, en fonction de l’âge de leurs enfants et des pratiques numériques et proposer des pistes de solutions concrètes.
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