Écrans trop présents ?, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Écrans trop présents ? Samedi 24 octobre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00

Atelier parent-enfant animé par l’association Lève Les yeux

Participatif et bienveillant, cet atelier vise à sensibiliser les parents aux effets de la surexposition aux écrans, d’ouvrir le dialogue sur leurs propres expériences et sur les problématiques rencontrées, en fonction de l’âge de leurs enfants et des pratiques numériques au sein du foyer et proposer des pistes de solutions concrètes.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 93 41 60 »}]

Cet atelier vise à sensibiliser les parents aux effets de la surexposition aux écrans, en fonction de l’âge de leurs enfants et des pratiques numériques et proposer des pistes de solutions concrètes.