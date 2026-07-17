Séance pour découvrir la Biodanza, Salle Koufra, Nantes

Informations pratiques

Séance pour découvrir la Biodanza Samedi 22 août, 16h00 Salle Koufra Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T16:00:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T16:00:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00

Séance pour découvrir (ou redécouvrir) la Biodanza

> Samedi 22 août

16h à 17h15

Salle de gym Koufra

1 rue Koufra (à côté de la salle Bonnaire)

Ouverte à toutes et tous

Gratuit et sans inscription

Pour toutes questions ou informations supplémentaires : nolwenn.biodanza@posteo.net

https://nolwennbiodanza-c3a9f3.monpetitsite.org/

Pour ceux qui aiment la musique et ont envie de danser !

Quel que soit son âge, ses capacités physiques ou son genre.

Pour ceux qui recherchent de la convivialité.

Pour ceux qui veulent prendre un temps pour se détendre et relâcher les tensions.

Pour stimuler le goût de vivre et sa vitalité.

Pour recontacter ses perceptions sensorielles et corporelles, améliorer en douceur ses capacités physiques.

Pour le plaisir de s’exprimer par la danse!

Salle Koufra 1 rue koufra 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:nolwenn.biodanza@posteo.net »}, {« link »: « https://nolwennbiodanza-c3a9f3.monpetitsite.org/ »}]

Séance pour découvrir la Biodanza