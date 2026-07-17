Séance pour découvrir la Biodanza, Salle Koufra, Nantes
samedi 22 août 2026 · Salle Koufra · Nantes
Informations pratiques
Séance pour découvrir la Biodanza Samedi 22 août, 16h00 Salle Koufra Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T16:00:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T16:00:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00
Séance pour découvrir (ou redécouvrir) la Biodanza
> Samedi 22 août
16h à 17h15
Salle de gym Koufra
1 rue Koufra (à côté de la salle Bonnaire)
Ouverte à toutes et tous
Gratuit et sans inscription
Pour toutes questions ou informations supplémentaires : nolwenn.biodanza@posteo.net
https://nolwennbiodanza-c3a9f3.monpetitsite.org/
Pour ceux qui aiment la musique et ont envie de danser !
Quel que soit son âge, ses capacités physiques ou son genre.
Pour ceux qui recherchent de la convivialité.
Pour ceux qui veulent prendre un temps pour se détendre et relâcher les tensions.
Pour stimuler le goût de vivre et sa vitalité.
Pour recontacter ses perceptions sensorielles et corporelles, améliorer en douceur ses capacités physiques.
Pour le plaisir de s’exprimer par la danse!
Salle Koufra 1 rue koufra 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:nolwenn.biodanza@posteo.net »}, {« link »: « https://nolwennbiodanza-c3a9f3.monpetitsite.org/ »}]
Séance pour découvrir la Biodanza
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