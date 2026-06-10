Shibuuya! + Deheb + Feaith + 6Killz – Carte Blanche à Soul Sync Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-22 19:00 – 23:59

Gratuit : non Prix libre Adulte, Etudiant

Shibuuya! trio | Live | Nu jazzPorté par l’envie de bousculer les codes du jazz, Shibuuya! réunit Pierre-Louis aux claviers, Lucas Benedetti à la basse et Japhet Boristhène à la batterie. Ensemble, ils façonnent un nu-jazz hybride nourri de hip-hop, de broken beat et de jazz britannique contemporain. Leur musique puise autant dans les grooves californiens (Kiefer, Butcher Brown, Anderson Paak) que dans les esthétiques jungle et breakbeat, pour créer une fusion tendue et organique entre jazz et hip-hop. Sur scène, les trois musiciens développent une énergie collective explosive, faite d’échanges spontanés et de rythmiques en perpétuel mouvement. Deheb | Live | Soul, funkBasé à Nantes, Deheb s’impose dans le beatmaking avec des collaborations internationales (Moka Only, Sean Price, Torae, Apani B…) et l’album Leaf (2015) avec le producteur suisse Chief. Avec Funky Bijou, cofondé avec Marrrtin, il signe des funky breaks devenus des classiques du breakdance mondial, joués lors de compétitions majeures (Battle Of The Year, Red Bull BC One) pour ne citer qu’elles. Nourri de funk et de jazz, il évolue entre néo-soul et hip-hop, collaborant avec J-Silk, Jo Wedin ou Keysuna. En 2025, il sort Soul Visions, hommage au soul jazz et funk des années 70. Feaith | DJ set | Hip hop, afrobeatDJ et diggeuse passionnée, Feaith construit des sets explosifs et imprévisibles, à la croisée du hip-hop, de l’afrobeat, de l’amapiano et de la UK funky. Elle développe une culture musicale où se mêlent classiques intemporels et pépites de la nouvelle scène. À travers des sélections rythmées et toujours orientées dancefloor, elle explore les connexions entre scènes africaines, britanniques et global club pour faire émerger une énergie collective et dansante. 6Killz | DJ set | Hip hop, breaksActif dans la culture hip-hop depuis 2007, 6Killz débute par le breaking, qui l’amène à explorer les breaks et les musiques rythmiques. Fondateur des soirées Soul Sync à Nantes, il développe une approche du DJing centrée sur le groove, où fusionnent hip-hop, breaks et influences globales.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



Afficher la carte du lieu Trempo – La Fabrique Ile de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

