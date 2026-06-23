Balades touristiques en vélo-taxi centre-ville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 09:30 – 11:30

Gratuit : non 10 € par personnes Par téléphone au : 07 60 22 74 81 ou 06 63 61 80 35 Adulte, En famille, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Découvrez Nantes autrement, au rythme d’une balade en vélo-taxi ! Cet été, laissez-vous porter à travers les plus beaux quartiers du centre-ville de Nantes lors d’une promenade conviviale et accessible à tous. Installés confortablement à bord de notre vélo-taxi adapté, profitez d’un moment de détente pour admirer les incontournables de la ville : places emblématiques, rues historiques, jardins, œuvres d’art urbain et bords de Loire. Accompagnés par nos pilotes bénévoles passionnés, vous découvrirez l’histoire, les anecdotes et les trésors cachés de Nantes dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Cette activité est particulièrement adaptée aux seniors, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en situation de handicap ainsi qu’à leurs proches et accompagnants. Plus qu’une simple visite touristique, cette balade est une véritable invitation à partager un moment de plaisir, à retrouver le goût de la découverte et à profiter pleinement de l’été en toute sérénité. Embarquez avec l’association L’Îlot Familles et redécouvrez Nantes, ses couleurs, son patrimoine et son art de vivre, sans effort et avec le sourire ! ?????????

centre-ville Nantes 44000



Afficher la carte du lieu centre-ville et trouvez le meilleur itinéraire

