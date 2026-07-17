Informations pratiques

Écrire la photographie : des auteurs au musée / en partenariat avec le festival littéraire « Oh les beaux jours ! » de Marseille 16 et 17 décembre Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T09:45:00+01:00 – 2026-12-16T11:45:00+01:00

Fin : 2026-12-17T14:00:00+01:00 – 2026-12-17T17:45:00+01:00

En partenariat avec le festival littéraire marseillais Oh les beaux jours !, le musée Nicéphore Niépce propose de lier photographie et littérature en proposant à cinq écrivains d’écrire après avoir découvert la richesse du musée Nicéphore Niépce. Il viendront 2 jours en résidence au musée Niépce en décembre 2026 pour découvrir le musée et ses collections (dates à confirmer).

Leurs textes écrits suite à cette résidence seront mis en scène et livrés au public par les auteurs eux-mêmes lors de la soirée d’ouverture du festival le 26 mai 2027 à Marseille, puis lors d’une représentation à Chalon-sur-Saône le 29 septembre 2027 en clôture du Bicentenaire (plus d’infos sur le site www.museeniepce.com).

Une opération de médiation croisée entre des élèves du collège Robert Doisneau de Chalon-sur-Saône et des collégiens de Marseille est organisée. Les collégiens marseillais écriront des textes à partir de photographies des collections du musée Nicéphore Niépce sur la thématique de la fenêtre, comme un clin d’œil à la première photographie de Nicéphore Niépce. A partir de ces textes, les élèves du collège Robert Doisneau produiront avec Cécile Henryon des photographies. Les triptyques de ce travail (photographie de départ, texte et photographie réalisée) seront présentés lors d’une exposition à la Chapelle du Carmel, 16 rue de la Motte à Chalon-sur-Saône, du 16/06/2027 au 12/07/2027.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com [{« link »: « http://www.museeniepce.com »}] Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

En partenariat avec le festival littéraire marseillais Oh les beaux jours !, le musée Nicéphore Niépce propose de lier photographie et littérature en proposant à cinq écrivains d’écrire après avoir 2…

André Papillon entre 1950 et 1960 © André Papillon, Coll. musée Nicéphore Niépce