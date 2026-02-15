ECRIRE L’AN 3000 Montpellier

ECRIRE L’AN 3000

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2026-02-25

fin : 2026-03-18

2026-02-25 2026-03-18 2026-04-08 2026-05-13

Atelier d’écriture avec l’auteur Marcel Camill’

Atelier d’écriture de nouvelles avec l’auteur Marcel Camill’

Embarquez pour un voyage en quatre temps et repartez avec votre recueil de nouvelles

La dernière date intégrera une restitution orale

De 10 à 15 ans

Sur inscription à l’ensemble des séances .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

Writing workshop with author Marcel Camill’

