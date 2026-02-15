ECRIRE L’AN 3000 Montpellier
ECRIRE L’AN 3000
Médiathèque Montpellier Hérault
Début : 2026-02-25
fin : 2026-03-18
2026-02-25 2026-03-18 2026-04-08 2026-05-13
Atelier d’écriture avec l’auteur Marcel Camill’
Embarquez pour un voyage en quatre temps et repartez avec votre recueil de nouvelles
La dernière date intégrera une restitution orale
De 10 à 15 ans
Sur inscription à l’ensemble des séances .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
English :
Writing workshop with author Marcel Camill’
