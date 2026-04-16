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Écrire les sens au jardin sixième sens Jardin des Plantes compagnes Montgesoye

Écrire les sens au jardin sixième sens Jardin des Plantes compagnes Montgesoye mercredi 9 septembre 2026.

Lieu : Jardin des Plantes compagnes

Adresse : 40 Rue de Besançon

Ville : 25111 Montgesoye

Département : Doubs

Début : mercredi 9 septembre 2026

Fin : mercredi 9 septembre 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montgesoye

Écrire les sens au jardin sixième sens

Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 17:30:00
fin : 2026-09-09 19:30:00

Date(s) :
2026-09-09

RDV au Jardin des Plantes Compagnes.

Cette année nous explorons les sens au jardin à travers 5 ateliers d’écriture et un stage alliant photographie et écriture.

Chaque atelier peut être suivi séparément.   .

Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   claire@assoplantescompagnes.fr

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English : Écrire les sens au jardin sixième sens

L’événement Écrire les sens au jardin sixième sens Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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