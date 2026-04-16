Écrire les sens au jardin sixième sens Jardin des Plantes compagnes Montgesoye

Montgesoye

Écrire les sens au jardin sixième sens

Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 17:30:00

fin : 2026-09-09 19:30:00

Date(s) :

2026-09-09

RDV au Jardin des Plantes Compagnes.

Cette année nous explorons les sens au jardin à travers 5 ateliers d’écriture et un stage alliant photographie et écriture.

Chaque atelier peut être suivi séparément. .

Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté claire@assoplantescompagnes.fr

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English : Écrire les sens au jardin sixième sens

L’événement Écrire les sens au jardin sixième sens Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)