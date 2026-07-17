Ecrire pour résister, Médiathèque Simone de Beauvoir, Uzerche

Informations pratiques

Ecrire pour résister Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Simone de Beauvoir Corrèze

atelier limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Lecture d’un album sur le thème « Résister » suivie d’une discussion autour d’un petit-déjeuner et d’un atelier d’art postal.

Médiathèque Simone de Beauvoir 19140 Uzerche Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05.55.73.22.15 https://mediatheque-uzerche.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.73.22.15 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@uzerche.fr »}] Parking à proximité

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