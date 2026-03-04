Ecriture au jardin, Le Jardin de la Retraite, Quimper

Ecriture au jardin Samedi 6 juin, 15h00 Le Jardin de la Retraite Finistère

Gratuit / 10 places/ Sur inscription / A partir de 15 ans

Ecriture au jardin de la Retraite

Le jardin de la Retraite est composé de 4 jardins: un jardin subtropical, un jardin sec, une palmeraie, un jardin méditerranéen.

Après l’avoir parcouru, observé, écouté, ressenti… nous vous proposons de le raconter, jouer avec les mots pour traduire émotions et sensations.

Cet atelier mêle exploration du jardin, jeux d’écriture et lecture créative, laissant libre cours à l’imaginaire. Il sera animé par Sandra Belland, animatrice d’ateliers d’écriture et auteure de l’association Ré_Création.

Repli prévu en cas de mauvais temps. »

Le Jardin de la Retraite 33 rue Elie Fréron 29000 Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne 02 98 98 88 87 https://www.quimper.bzh/ https://www.quimper.bzh/383-jardins-d-exception.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/ »}] Entre la rue Élie Fréron et la rue des douves, protégé par les remparts de la ville, le jardin de la Retraite s’étend sur plus de 5000 m2 . Clos de murs, ce jardin est calme et appelle à la sérénité. À l’origine, cet espace non bâti mais entouré de maisons et à l’intérieur de la ville close, était propriété des chanoines de la cathédrale.

En 1995, le jardin est entièrement redessiné. Il devient un jardin d’acclimatation divisé en trois espaces distincts : le jardin subtropical, le jardin sec et la palmeraie. En 2013, un terrain en surplomb est aménagé en jardin méditerranéen.

Il suffit de quelques pas pour passer des plaines arides du Mexique aux latitudes ensoleillées des Caraïbes, du bush australien aux rivages de la Méditerranée !

L’exposition face au sud, la protection des murs et un sol calcaire, hérité de l’ancien cimetière des religieux, ont guidé le choix d’acclimater des espèces végétales relativement sensibles au froid humide comme les palmiers, les plantes originaires d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, de Nouvelle-Zélande, d’Australie, d’Afrique du Sud, de Chine ou du pourtour méditerranéen. De nombreuses espèces rapportées de ces lointaines contrées par les navigateurs qui les ont plantées dans leurs propriétés. Parking gratuit de la Tourbie à proximité

