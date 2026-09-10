Écriture : explorer le monde pour mieux le comprendre, Médiathèque Empalot, Toulouse
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Empalot · Toulouse
Informations pratiques
Écriture : explorer le monde pour mieux le comprendre Samedi 7 novembre, 10h00 Médiathèque Empalot Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:30:00+01:00
Samedi 7 novembre – 10h
Cet atelier d’écriture ouvert à toutes et tous, propose de s’interroger sur notre rapport au vivant humain et non humain. Quelles sont les interdépendances au sein de la nature ? Nous irons collectivement explorer des textes d’écrivains contemporains pour à notre tour prendre la parole pour exprimer notre propre sensibilité dans une langue revisitée.
Animé par Lise Balas.
Médiathèque Empalot
Durée : 2h30
Sur inscription au 05 36 25 20 80
Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
Cet atelier d’écriture ouvert à toutes et tous
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