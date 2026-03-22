Écume Festival – Les 5 ans Écume Festival Saint-Pierre-Quiberon 7 et 8 août Billetterie

ÉCUME FESTIVAL FÊTE SES 5 ANS À SAINT-PIERRE QUIBERON

Les 7 et 8 août 2026, Écume Festival revient sur la presqu’île pour une édition spéciale célébrant ses 5 ans. En seulement quelques années, l’événement s’est imposé comme l’un des rendez-vous électro incontournables de l’été en Bretagne.

Pour cet anniversaire, la programmation 2026 frappe fort avec des figures majeures de la scène électronique Française telles que Bon Entendeur, Worakls, Boston Bun, Darius, Myd ou encore Bellaire, Mont Rouge et Mome.

Avec une fréquentation en constante progression et une programmation toujours plus ambitieuse, cette édition anniversaire s’annonce comme la plus marquante depuis la création du festival.

Rendez-vous les 7 et 8 août 2026 à Saint-Pierre Quiberon pour célébrer les 5 ans d’Écume Festival

La billetterie est ouverte : [https://www.billetweb.fr/ecumefestival5](https://www.billetweb.fr/ecumefestival5)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-07T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-08T23:55:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/ecumefestival5

Écume Festival Saint-Pierre Quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan



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