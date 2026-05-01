Montpellier

ECUME

Place Albert 1er Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Cette année, l’Ensemble Choral Universitaire de Montpellier ECUME vous présente son nouveau spectacle RIVER.

RIVER est une balade au fil de l’eau, des paysages qui l’accompagnent et de la vie qui les habite. Tout un monde dont nous faisons partie et que nous appréhendons par le regard, l’écoute et tous nos sens, de la plante des pieds à la pulpe des doigts. Tout ce qui fait de nous des humains,

Cette année, l’Ensemble Choral Universitaire de Montpellier ECUME vous présente son nouveau spectacle RIVER.

RIVER est une balade au fil de l’eau, des paysages qui l’accompagnent et de la vie qui les habite. Tout un monde dont nous faisons partie et que nous appréhendons par le regard, l’écoute et tous nos sens, de la plante des pieds à la pulpe des doigts. Tout ce qui fait de nous des humains, ouverts, patients et attentifs.

Au programme Philip Glass, Stephan Nicolay, Joan Szymko,…

Cette année encore, retrouvez nous à la Maison des Chœurs les

Dimanche 31 mai 18h00 (Direction Léo Richomme Piano Christèle Chambourdon) .

Place Albert 1er Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

This year, the Ensemble Choral Universitaire de Montpellier ECUME presents its new show: RIVER.

RIVER is a stroll along the water, the landscapes that accompany it and the life that inhabits them. A whole world of which we are a part, and which we apprehend through looking, listening and all our senses, from the soles of our feet to the pads of our fingers. Everything that makes us human,

L’événement ECUME Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER