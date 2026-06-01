Eddy, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne
Eddy, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
Eddy Vendredi 19 juin, 18h30 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:30:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T18:30:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00
Eddy est un solo qui raconte les expériences de personnes vivant dans la rue. Avec comme outil le corps, les voix de la rue et celle de l’harangueur et chanteur public lyonnais Jean-Marc Le Bihan, elle danse. Une danse brute et virtuose, qui fait résonner les mots d’Étienne, Julie et de tous les écorché.es de la vie…
À partir de 10 ans
Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Eddy est un solo qui raconte les expériences de personnes vivant dans la rue. Une danse brute et virtuose.
© Julien Chauvet
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