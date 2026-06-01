Eddy, Place Grandclément, Villeurbanne

Eddy Samedi 20 juin, 11h30 Place Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T11:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T11:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Eddy est un solo qui raconte les expériences de personnes vivant dans la rue. Avec comme outil le corps, les voix de la rue et celle de l’harangueur et chanteur public lyonnais Jean-Marc Le Bihan, elle danse. Une danse brute et virtuose, qui fait résonner les mots d’Étienne, Julie et de tous les écorché.es de la vie…

À partir de 10 ans

Place Grandclément Place Grandclément

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Eddy est un solo qui raconte les expériences de personnes vivant dans la rue. Une danse brute et virtuose.

© Julien Chauvet