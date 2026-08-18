Edemzi Bateau El Alamein Paris

Informations pratiques

Naviguant des contrées orientales vers des horizons mystérieux, le trio explore des mélodies captivantes aux accents variés, touchant ainsi une sensibilité universelle.

Du Maghreb à l’Arménie, en passant par les modes et rythmes spécifiques du Moyen-Orient et du jazz occidental, la musique d’edemzi puise dans un héritage à la fois riche et diversifié.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

EDEMZI se présente comme une oasis unique, alliant les langages ancestraux aux

sonorités contemporaines.

Naviguant des contrées orientales vers des horizons mystérieux, le trio explore des mélodies captivantes aux accents variés, touchant ainsi une sensibilité universelle.

Du Maghreb à l’Arménie, en passant par les modes et rythmes spécifiques du Moyen-Orient et du jazz occidental, la musique d’edemzi puise dans un héritage à la fois riche et diversifié.

Line-up :

– Ziad Youssef : (oud, percussions).

– Emmanuel Heredia (Human beatbox).

– Edourd Lhoumeau (Saxophone soprano, Baryton, Duduk).

Bateau El Alamein – Paris

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture du pont supérieur 18h00

Ouverture de la salle 20h00

( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts

Les concerts commencent à 20h30-20h45 )

️ Prévente : 15 euros (+ frais)

️ Sur place : 20 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles)

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée !

EDEMZI se présente comme une oasis unique, alliant les langages ancestraux aux sonorités contemporaines.

Le vendredi 11 septembre 2026

de 20h00 à 00h00

payant

De 15 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-11T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T00:00:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris

comm.elalamein@gmail.com



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