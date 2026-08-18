Edemzi Bateau El Alamein Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Bateau El Alamein · Paris
Informations pratiques
Naviguant des contrées orientales vers des horizons mystérieux, le trio explore des mélodies captivantes aux accents variés, touchant ainsi une sensibilité universelle.
Du Maghreb à l’Arménie, en passant par les modes et rythmes spécifiques du Moyen-Orient et du jazz occidental, la musique d’edemzi puise dans un héritage à la fois riche et diversifié.
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
EDEMZI se présente comme une oasis unique, alliant les langages ancestraux aux
sonorités contemporaines.
Naviguant des contrées orientales vers des horizons mystérieux, le trio explore des mélodies captivantes aux accents variés, touchant ainsi une sensibilité universelle.
Du Maghreb à l’Arménie, en passant par les modes et rythmes spécifiques du Moyen-Orient et du jazz occidental, la musique d’edemzi puise dans un héritage à la fois riche et diversifié.
Line-up :
– Ziad Youssef : (oud, percussions).
– Emmanuel Heredia (Human beatbox).
– Edourd Lhoumeau (Saxophone soprano, Baryton, Duduk).
Bateau El Alamein – Paris
8 Port de la Gare, 75013 Paris
Ouverture du pont supérieur 18h00
Ouverture de la salle 20h00
( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts
Les concerts commencent à 20h30-20h45 )
️ Prévente : 15 euros (+ frais)
️ Sur place : 20 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles)
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée !
EDEMZI se présente comme une oasis unique, alliant les langages ancestraux aux sonorités contemporaines.
Le vendredi 11 septembre 2026
de 20h00 à 00h00
payant
De 15 à 20 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-11T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T00:00:00+02:00
Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris
comm.elalamein@gmail.com
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