Eden cinéma À bout de course Place José Bès Casteljaloux

Eden cinéma À bout de course

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

En VO.

Film présenté et analysé par Vincent Berge, médiateur cinéma de La Ligue de l’Enseignement. .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

