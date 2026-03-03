Eden cinéma À bout de course Place José Bès Casteljaloux
Eden cinéma À bout de course Place José Bès Casteljaloux vendredi 20 mars 2026.
Eden cinéma À bout de course
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
En VO.
Film présenté et analysé par Vincent Berge, médiateur cinéma de La Ligue de l’Enseignement. .
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eden cinéma À bout de course
L’événement Eden cinéma À bout de course Casteljaloux a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne