Edgar Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Edgar Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-03 15:00:00

fin : 2027-01-03 16:30:00

Date(s) :

2027-01-03

Opéra en version concert musique de Giacomo Puccini en trois actes.

Livret de Ferdinando Fontana.

Prélude à 14h15 Présentation du programme par Alain Voirpy, musicologue.

Le rarissime Edgar, second ouvrage lyrique de Puccini, raconte l’histoire d’un homme tiraillé entre deux femmes, la tendre Fidelia et Tigrana la passionnée. Après avoir mené une vie de débauche avec la seconde, Edgar décide de s’enrôler dans l’armée. Alors qu’on le croit tombé au combat, les deux femmes se déchirent… Mais est-on vraiment sûr qu’Edgar soit mort ?

Ce n’est pas tant le livret que l’on retient, mais la puissance expressive de la musique, la riche orchestration et les chœurs grandioses. Le chœur est exceptionnel, avec 50 chanteurs et un chœur d’enfants. Dans le rôle-titre, nous retrouvons l’impressionnant ténor Alejandro Roy, qui incarnait Pagliacci en mai 2024 à l’Opéra de Limoges.

Durée 1h30. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Edgar Opéra de Limoges

L’événement Edgar Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole