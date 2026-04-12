Edgar-Yves Jr. : Vigilance, Cité des Congrès, Nantes
Edgar-Yves Jr. : Vigilance, Cité des Congrès, Nantes dimanche 29 novembre 2026.
Edgar-Yves Jr. : Vigilance Dimanche 29 novembre, 18h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique
39 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T18:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-29T18:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:30:00+01:00
One man show
Les amis,
Après deux ans de tournée avec « Solide » et des vidéos sur les réseaux de moi qui parle avec du violon derrière, je reprends la route !
Pour quelle raison ? L’amour de la scène ? Du public ? Le frisson du challenge ?
Oui, oui, bien sûr, mais soyons honnêtes : il me faut du cash aussi !
En échange de bonnes blagues, je compte sur vous pour me donner de quoi faire kiffer Francis.
ChatGPT m’a conseillé, pour ce nouvel opus, d’être inclusif, mesuré, de prendre en compte les émotions de chacun et de ne surtout pas être offensant.
Je me suis désabonné !!!
Je préfère le style humain, incorrect & précis, maladroit & attendrissant…
Bref, tout ce qui fait le sel d’une bonne blague : le manque de “Vigilance”.
Représentation dans l’auditorium 800
Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/edgar-yves.html »}]
One man show
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Portes ouvertes de la Maison de la tranquillité publique de Nantes Maison de la Tranquillité Publique Nantes 14 avril 2026
- Le grand bazar à histoires Fabrique à Impros (La) Nantes 14 avril 2026
- Le Petit Prince – d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre de Jeanne Nantes 14 avril 2026
- Musée des Sapeurs Pompiers – Atelier enfants (8 à 14 ans) Musée des Sapeurs Pompiers Nantes 14 avril 2026
- Nantes Accoord Games Week 2026 Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes 14 avril 2026