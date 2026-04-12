Edgar-Yves Jr. : Vigilance, Cité des Congrès, Nantes

Edgar-Yves Jr. : Vigilance Dimanche 29 novembre, 18h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique

39 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T18:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-29T18:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:30:00+01:00

One man show

Les amis,

Après deux ans de tournée avec « Solide » et des vidéos sur les réseaux de moi qui parle avec du violon derrière, je reprends la route !

Pour quelle raison ? L’amour de la scène ? Du public ? Le frisson du challenge ?

Oui, oui, bien sûr, mais soyons honnêtes : il me faut du cash aussi !

En échange de bonnes blagues, je compte sur vous pour me donner de quoi faire kiffer Francis.

ChatGPT m’a conseillé, pour ce nouvel opus, d’être inclusif, mesuré, de prendre en compte les émotions de chacun et de ne surtout pas être offensant.

Je me suis désabonné !!!

Je préfère le style humain, incorrect & précis, maladroit & attendrissant…

Bref, tout ce qui fait le sel d’une bonne blague : le manque de “Vigilance”.

Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/edgar-yves.html »}]

One man show