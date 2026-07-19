EDOUARD DELOIGNON BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

EDOUARD DELOIGNON BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des congrès Auditorium Charles Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 36 – 36 – 39

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 20:29:00

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04

Au Palais des congrès, Des aventures hilarantes et imprévisibles

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Place Armand Lanoux Palais des congrès Auditorium Charles Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 reservation@boitaclous.com

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English :

At the Palais des congr%E8s: Hilarious and Unpredictable Adventures

L’événement EDOUARD DELOIGNON BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME