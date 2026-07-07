Edouard Deloignon La Commanderie Dole

Informations pratiques

Dole

Edouard Deloignon

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2028-01-28 20:00:00

fin : 2028-01-28

Date(s) :

2028-01-28

Edouard Deloignon en spectacle dans toute la Franche-Comté à Besançon, Belfort et Dole. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

J’ai toujours eu cette sensation d’être un peu décalé par rapport aux autres, plus j’avance dans la vie et plus ça se vérifie.

Vous savez quoi? J’ai décidé que c’était ok.

Et si on ne prenait pas les choses au sérieux ?

Avec son énergie, son talent et sa répartie, Edouard vous propose une expérience unique. 1h30 de lâcher prise, pour rire… ensemble !

Edouard Deloignon est LA nouvelle star de l’humour et cumule plus de 150 millions de vues avec ses vidéos.

A partir de 16 ans. .

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Edouard Deloignon

L’événement Edouard Deloignon Dole a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)