Edouard Deloignon, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

Edouard Deloignon Samedi 21 novembre, 20h00 Le Zéphyr Nord

Carré Or (parterre) – 37 €

Catégorie 1 (gradin) – 33 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00

EDOUARD DELOIGNON

« Grandira plus tard »

Samedi 21 novembre 2026 | 20h

J’ai toujours eu cette sensation d’être un peu décalé par rapport aux autres, plus j’avance dans la vie et plus ça se vérifie.

Vous savez quoi ? J’ai décidé que c’était ok. Et si on ne prenait pas les choses au sérieux ?

Avec son énergie, son talent et sa répartie, Edouard vous propose une expérience unique. 1h30 de lâcher prise, pour rire… ensemble !

Edouard Deloignon est LA nouvelle star de l’humour et cumule plus de 150 millions de vues avec ses vidéos.

Auteur : Edouard Deloignon, Jonathan Demayo

Metteur en scène : Nicolas Vital

A partir de 16 ans

Tarifs :

Carré Or (parterre) – 37 €

Catégorie 1 (gradin) – 33 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 98 46 35 »}]

Edouard Deloignon grandira plus tard humour onemanshow