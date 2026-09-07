Edouard Deloignon, Le Zéphyr, Hem
samedi 21 novembre 2026 · Le Zéphyr · Hem
Informations pratiques
Edouard Deloignon Samedi 21 novembre, 20h00 Le Zéphyr Nord
Carré Or (parterre) – 37 €
Catégorie 1 (gradin) – 33 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00
EDOUARD DELOIGNON
« Grandira plus tard »
Samedi 21 novembre 2026 | 20h
J’ai toujours eu cette sensation d’être un peu décalé par rapport aux autres, plus j’avance dans la vie et plus ça se vérifie.
Vous savez quoi ? J’ai décidé que c’était ok. Et si on ne prenait pas les choses au sérieux ?
Avec son énergie, son talent et sa répartie, Edouard vous propose une expérience unique. 1h30 de lâcher prise, pour rire… ensemble !
Edouard Deloignon est LA nouvelle star de l’humour et cumule plus de 150 millions de vues avec ses vidéos.
Auteur : Edouard Deloignon, Jonathan Demayo
Metteur en scène : Nicolas Vital
A partir de 16 ans
Tarifs :
Carré Or (parterre) – 37 €
Catégorie 1 (gradin) – 33 €
Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 98 46 35 »}]
Edouard Deloignon grandira plus tard humour onemanshow
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