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Edouard Deloignon, Le Zéphyr, Hem

samedi 21 novembre 2026 · Le Zéphyr · Hem

Edouard Deloignon, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Le Zéphyr
Adresse
Rue du Tilleul 59510 HEM
Ville
59510 Hem
Département
Nord
Tarif
Carré Or (parterre) – 37 € Catégorie 1 (gradin) – 33 €

Edouard Deloignon Samedi 21 novembre, 20h00 Le Zéphyr Nord

Carré Or (parterre) – 37 €
Catégorie 1 (gradin) – 33 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00

EDOUARD DELOIGNON
« Grandira plus tard »
Samedi 21 novembre 2026 | 20h
J’ai toujours eu cette sensation d’être un peu décalé par rapport aux autres, plus j’avance dans la vie et plus ça se vérifie.
Vous savez quoi ? J’ai décidé que c’était ok. Et si on ne prenait pas les choses au sérieux ?
Avec son énergie, son talent et sa répartie, Edouard vous propose une expérience unique. 1h30 de lâcher prise, pour rire… ensemble !
Edouard Deloignon est LA nouvelle star de l’humour et cumule plus de 150 millions de vues avec ses vidéos.
Auteur : Edouard Deloignon, Jonathan Demayo
Metteur en scène : Nicolas Vital
A partir de 16 ans
Tarifs :
Carré Or (parterre) – 37 €
Catégorie 1 (gradin) – 33 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 98 46 35 »}]
Edouard Deloignon grandira plus tard humour onemanshow

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