Edouard Deloignon, Théâtre Fémina, Bordeaux
jeudi 29 octobre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Edouard Deloignon Jeudi 29 octobre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T23:00:00+01:00
Fin : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T23:00:00+01:00
A partir de 16 ans
J’ai toujours eu cette sensation d’être un peu décalé par rapport aux autres, plus j’avance dans la vie et plus ça se vérifie.
Vous savez quoi? J’ai décidé que c’était ok.
Et si on ne prenait pas les choses au sérieux ?
Avec son énergie, son talent et sa répartie, Edouard vous propose une expérience unique. 1h30 de lâcher prise, pour rire… ensemble !
Edouard Deloignon est LA nouvelle star de l’humour et cumule plus de 150 millions de vues avec ses vidéos.
Auteur: Edouard Deloignon, Jonathan Demayo
Metteur en scène : Nicolas Vital
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/edouard-deloignon-1/144090 »}]
Grandira plus tard humour edouard deloignon
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