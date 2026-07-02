Edouard Deloignon, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Edouard Deloignon Jeudi 29 octobre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T23:00:00+01:00

A partir de 16 ans

J’ai toujours eu cette sensation d’être un peu décalé par rapport aux autres, plus j’avance dans la vie et plus ça se vérifie.

Vous savez quoi? J’ai décidé que c’était ok.

Et si on ne prenait pas les choses au sérieux ?

Avec son énergie, son talent et sa répartie, Edouard vous propose une expérience unique. 1h30 de lâcher prise, pour rire… ensemble !

Edouard Deloignon est LA nouvelle star de l’humour et cumule plus de 150 millions de vues avec ses vidéos.

Auteur: Edouard Deloignon, Jonathan Demayo

Metteur en scène : Nicolas Vital

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/edouard-deloignon-1/144090 »}]

Grandira plus tard humour edouard deloignon