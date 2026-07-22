Edward Rogers live Peniche Marcounet Paris
mardi 22 septembre 2026 · Peniche Marcounet · Paris
Informations pratiques
Edward Rogers est un chanteur et pianiste néerlandais, né à La Haye, aux Pays-Bas, et actuellement installé à Paris. Artiste Pop aux influences multiples, il a sorti trois albums ainsi que plusieurs singles avec le label Vokal Records, un label néerlandais basé à Amsterdam.
Pour son concert à la Péniche Marcounet, il sera accompagné de ses trois musiciens et incroyables artistes : Zacharie Defaut à la guitare, Vincent Degosse à la basse et Kevin Lika à la batterie.
Un moment de partage autour d’un mélange d’énergie, de textures et de sonorités pop, porté par un artiste et son équipe prêts à vous faire voyager.
Edward Rogers in Paris à la péniche Marcounet.
Le mardi 22 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Prévente standard : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T20:00:00+02:00_2026-09-22T22:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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