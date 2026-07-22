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Edward Rogers live Peniche Marcounet Paris

mardi 22 septembre 2026 · Peniche Marcounet · Paris

Edward Rogers live Peniche Marcounet Paris

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Peniche Marcounet
Adresse
14 Quai de l'Hôtel de ville
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
Prévente standard : 10 EUR

Edward Rogers est un chanteur et pianiste néerlandais, né à La Haye, aux Pays-Bas, et actuellement installé à Paris. Artiste Pop aux influences multiples, il a sorti trois albums ainsi que plusieurs singles avec le label Vokal Records, un label néerlandais basé à Amsterdam.

Pour son concert à la Péniche Marcounet, il sera accompagné de ses trois musiciens et incroyables artistes : Zacharie Defaut à la guitare, Vincent Degosse à la basse et Kevin Lika à la batterie.

Un moment de partage autour d’un mélange d’énergie, de textures et de sonorités pop, porté par un artiste et son équipe prêts à vous faire voyager.

Edward Rogers in Paris à la péniche Marcounet.
Le mardi 22 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Prévente standard : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T20:00:00+02:00_2026-09-22T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville  75004 Paris


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