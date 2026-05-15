Foëcy

Effets de styles

39 Rue Louis Grandjean Foëcy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-02 13:30:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Une exposition photographique du groupe lumière de Graçay. Quand la technique se mêle à l’esthétique. 4 ateliers photos les samedis 13 juin, 18 juillet, 8 août et 19 septembre.

Une exposition photographique du groupe lumière de Graçay. Quand la technique se mêle à l’esthétique. 4 ateliers photos les samedis 13 juin, 18 juillet, 8 août et 19 septembre. .

39 Rue Louis Grandjean Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 06 17

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English :

A photographic exhibition by the Graçay light group. When technique meets aesthetics. 4 photo workshops on Saturdays June 13, July 18, August 8 and September 19.

L’événement Effets de styles Foëcy a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de VIERZON