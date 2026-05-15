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les échappées à vélo Vignes en selle Foëcy

les échappées à vélo Vignes en selle Foëcy

les échappées à vélo Vignes en selle Foëcy samedi 6 juin 2026.

Ville : 18500 Foëcy

Département : Cher

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Foëcy

les échappées à vélo Vignes en selle

Foëcy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Joyeux anniversaire Quincy. Boucle de 18 km modulable.
Joyeux anniversaire Quincy. Boucle de 18 km modulable.   .

Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 06 17 

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English :

Happy birthday Quincy. Flexible 18 km loop.

L’événement les échappées à vélo Vignes en selle Foëcy a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de VIERZON

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