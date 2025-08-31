Église de Saint-Pierre-en-Vaux, Église de Saint-Pierre-en-Vaux, Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Église de Saint-Pierre-en-Vaux · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Église de Saint-Pierre-en-Vaux 19 et 20 septembre Église de Saint-Pierre-en-Vaux Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette église, dédié à Saint-Barnabé, est l’une des plus anciennes du département.
Visites libres et guidées de l’église par l’association Les Amis du Prieuré de St-Georges-des-Sept-Voies.
Église de Saint-Pierre-en-Vaux 21 Rue du Louvre de Vaux, Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies Maine-et-Loire Pays de la Loire
Cette église, dédié à Saint-Barnabé, est l’une des plus anciennes du département.
© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture
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