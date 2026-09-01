Église de Saint-Pierre-en-Vaux Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Georges-des-Sept-Voies · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Église de Saint-Pierre-en-Vaux
Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de cette église figurant parmi les plus anciennes du département. À l’occasion de récents travaux de restauration, des fouilles ont mis au jour des vestiges antérieurs au 10e siècle, date présumée de sa construction.
On y trouve de nombreuses sépultures dans des sarcophages de falun et de tuffeau remontant au Haut Moyen-Âge.
Visites libres et guidées de l’église par l’association Les Amis du Prieuré de St-Georges-des-Sept-Voies.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .
Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr
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English :
Visit one of the oldest churches in the département. Recent restoration work has brought to light remains dating from before the presumed 10th century.
L’événement Église de Saint-Pierre-en-Vaux Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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