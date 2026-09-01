UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gennes-Val-de-Loire

Église de Saint-Pierre-en-Vaux Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Georges-des-Sept-Voies · Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Saint-Georges-des-Sept-Voies
Adresse
21 rue du Louvre de Vaux
Ville
49350 Gennes-Val-de-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Gennes-Val-de-Loire

Église de Saint-Pierre-en-Vaux

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite de cette église figurant parmi les plus anciennes du département. À l’occasion de récents travaux de restauration, des fouilles ont mis au jour des vestiges antérieurs au 10e siècle, date présumée de sa construction.
On y trouve de nombreuses sépultures dans des sarcophages de falun et de tuffeau remontant au Haut Moyen-Âge.

Visites libres et guidées de l’église par l’association Les Amis du Prieuré de St-Georges-des-Sept-Voies.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h.   .

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04  mairie@gennesvaldeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit one of the oldest churches in the département. Recent restoration work has brought to light remains dating from before the presumed 10th century.

L’événement Église de Saint-Pierre-en-Vaux Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

À voir aussi à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire)