Église de Saint-Pierre-en-Vaux Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Église de Saint-Pierre-en-Vaux

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de cette église figurant parmi les plus anciennes du département. À l’occasion de récents travaux de restauration, des fouilles ont mis au jour des vestiges antérieurs au 10e siècle, date présumée de sa construction.

On y trouve de nombreuses sépultures dans des sarcophages de falun et de tuffeau remontant au Haut Moyen-Âge.

Visites libres et guidées de l’église par l’association Les Amis du Prieuré de St-Georges-des-Sept-Voies.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

Visit one of the oldest churches in the département. Recent restoration work has brought to light remains dating from before the presumed 10th century.

L’événement Église de Saint-Pierre-en-Vaux Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME