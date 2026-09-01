Église Notre-Dame Clocher panoramique & orgue Rue de la Croix Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Église Notre-Dame Clocher panoramique & orgue

Rue de la Croix Les Rosiers sur Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La nef et le chœur de l’église Notre-Dame datent du 13e siècle, époque de sa fondation. Ses deux chapelles latérales, elles, sont du 15e siècle. Quant à son clocher carré, il fût élevé au 16e siècle le long de la façade nord.

Sa tour d’escalier, ornée de motifs Renaissance, permet d’accéder à une galerie couverte offrant une vue panoramique sur la Loire et la vallée de l’Authion.

Durant le week-end, l’association des Amis de l’Orgue vous propose plusieurs rendez-vous

– Samedi 14h30 15h30 /16h - 17h: présentation de l’orgue par l’association des Amis de l’Orgue (1h)

– Dimanche 9h-12h / 14h-18h visites en continu de l’église et de son clocher panoramique par l’association des Amis de l’Orgue (groupes de 6 à 8 personnes)

Exposition de cartes postales anciennes et photographies des Rosiers sur Loire.

– Dimanche de 15h à 16h concert a cappella par le groupe Anarchants.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

Rue de la Croix Les Rosiers sur Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 90 36 amis-orgue@orange.fr

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English :

The nave and choir of Notre-Dame church date back to the 13th century, when it was founded. Its two side chapels date from the 15th century. The square bell tower was built in the 16th century along the north façade.

L’événement Église Notre-Dame Clocher panoramique & orgue Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME