Église Notre-Dame-de-la Prée D751 Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Église Notre-Dame-de-la Prée

D751 Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’église a été construite à partir du 11e siècle en pierre de tuffeau. Elle doit son nom aux prairies qui bordaient le fleuve.

Du 12e siècle datent l’abside, le clocher et la porte latérale. La tour carrée du clocher et ses baies jumelées sont typiques de l’art roman.

Visible de l’extérieur uniquement.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

D751 Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 92 55 ctctourismetculture@laposte.net

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English :

The church was built in the 11th century from tufa stone. It owes its name to the meadows bordering the river.

L’événement Église Notre-Dame-de-la Prée Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME