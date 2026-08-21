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Église Notre-Dame-de-Nantilly, Église Notre-Dame-de-Nantilly, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-de-Nantilly · Saumur

Église Notre-Dame-de-Nantilly, Église Notre-Dame-de-Nantilly, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame-de-Nantilly
Adresse
4 Rue des Écuries, 49400 Saumur, France
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Église Notre-Dame-de-Nantilly 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-Nantilly Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Reconstruite au 12e siècle, il s’agit de la plus ancienne église de Saumur. Elle témoigne à la fois de l’architecture romane et gothique flamboyante par l’ajout d’un collatéral au 15e siècle.
Présentation de l’orgue à la tribune par l’Association des amis des Orgues de Saumur.

Église Notre-Dame-de-Nantilly 4 Rue des Écuries, 49400 Saumur, France Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Reconstruite au 12e siècle, il s’agit de la plus ancienne église de Saumur. Elle témoigne à la fois de l’architecture romane et gothique flamboyante par l’ajout d’un collatéral au 15e siècle.

© Ville d’art et d’histoire de Saumur

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