Église Notre-Dame, Eglise Notre-Dame, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Église Notre-Dame 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi 14h30-15h30 / 16h- 17h : présentation de l’orgue par l’association des Amis de l’Orgue.

Dimanche 9h-12h / 14h-18h : visites du clocher panoramique de l’église par l’association des Amis de l’Orgue (groupes de 6 à 8 personnes) et exposition de cartes postales anciennes et photographies des Rosiers sur Loire.

De 15h à 16h, le dimanche : concerta cappellapar le groupeAnarchants.

Eglise Notre-Dame Rue de la Croix, Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Les Rosiers-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Samedi 14h30-15h30 / 16h- 17h : présentation de l’orgue par l’association des Amis de l’Orgue.

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture