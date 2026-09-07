Eglise Saint-Almire, Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc, Gréez-sur-Roc

Informations pratiques

Eglise Saint-Almire Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous pourrez découvrir l’histoire, l’architecture et les légendes, en lien avec l’église Saint-Almire.

Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc place de l’église 72320 Gréez-sur-Roc Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire

Vous pourrez découvrir l’histoire, l’architecture et les légendes, en lien avec l’église Saint-Almire.

©L. Demay/Fondation Jean Jousse