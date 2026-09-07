Site archéologique de la Motte, Site archéologique de la Motte, Gréez-sur-Roc
dimanche 20 septembre 2026 · Site archéologique de la Motte · Gréez-sur-Roc
Informations pratiques
Site archéologique de la Motte Dimanche 20 septembre, 16h00 Site archéologique de la Motte Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Au cours d’une visite guidée, nous découvrirons les données archéologiques mises au jour lors des fouilles effectuées le site néolithique de la Motte.
Site archéologique de la Motte Les Grands-Champs 72320 Gréez-sur-Roc Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire
Au cours d’une visite guidée, nous découvrirons les données archéologiques mises au jour lors des fouilles effectuées le site néolithique de la Motte.
©Fondation Jean Jousse
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