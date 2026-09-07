EGLISE SAINT-ETIENNE, Église Saint-Etienne, Château-Renard

Informations pratiques

EGLISE SAINT-ETIENNE 19 et 20 septembre Église Saint-Etienne Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Place de l’église Saint-Etienne

Visite libre – Accès interdit pendant les offices

Pour plus de détail sur les horaires d’ouverture et les évènements :

paroisse-chinon.fr

02 47 93 07 97 / spchinon@gmail.com

Église Saint-Etienne 143 Rue du Vieux Château, 45220 Château-Renard, France Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:spchinon@gmail.com »}] Construite au début du XIe siècle, l’église fut agrandie au XIIIe. Incendiée par les Protestants au XVIe siècle, elle est restaurée à partir de 1574. Les voûtes actuelles datent de 1862. La tour avec campanile remonte au XVIe siècle.

Place de l’église Saint-Etienne

©Ville de Chinon