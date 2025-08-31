Église Saint-Genulf – Saint-Charles, Église Saint-Genulf et Saint-Charles du Thoureil, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Église Saint-Genulf – Saint-Charles 19 et 20 septembre Église Saint-Genulf et Saint-Charles du Thoureil Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fondée en 1040 puis ruinée par les crues de la Loire, elle fut reconstruite au 19e siècle. Son clocher barlong du 12e siècle, resté intact, est remarquable.

L’intérieur abrite des vitraux contemporains créés en 2019 par Tahar Ben Jelloun, ainsi qu’un chemin de Croix réalisé en 2021 par l’artiste Raphaële Portier.

Visites libres et panneaux explicatifs.

Église Saint-Genulf et Saint-Charles du Thoureil Rue de l’Église, 49350 Gennes-Val-de-Loire, France Gennes-Val-de-Loire 49350 Le Thoureil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241518004 https://www.gennesvaldeloire.fr/profils/le-thoureil L’église est édifiée au XIe siècle sur la terrasse alluviale en rive de Loire, hors de portée des crues connues alors. C’est au XIIIe siècle que le clocher du plan barlong est construit côté Loire. L’édification de la grande levée d’Anjou à partir du XIIe siècle, sur la rive droite du fleuve, aura de néfastes répercussions sur le sanctuaire. L’élévation du niveau des crues, l’accélération du courant vont réduire la rive. Au XVIIIe siècle, l’église, envahie par les plus hautes eaux est désaffectée et abandonnée en 1781. En 1807, une nouvelle église est reconstruite et consacrée sous le vocable de Saint-Charles.

Fondée en 1040 puis ruinée par les crues de la Loire, elle fut reconstruite au 19e siècle. Son clocher barlong du 12e siècle, resté intact, est remarquable.

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture