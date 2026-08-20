UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gennes-Val-de-Loire

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé, Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé, Gennes-Val-de-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé · Gennes-Val-de-Loire

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé, Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé
Adresse
Le prieuré de Bessé, Le Thoureil
Ville
49350 Gennes-Val-de-Loire
Département
Maine-et-Loire

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé 19 et 20 septembre Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette église prieurale du 12e siècle dépendait de l’abbaye Saint-Maur de Glanfeuil. Dominant sa nef, un grand Christ en croix en bois polychrome vient d’être restauré par l’association Le Thoureil, Patrimoines et Paysages (2025).
Accueil par l’association, visites libres et panneaux explicatifs.

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé Le prieuré de Bessé, Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Le Thoureil Maine-et-Loire Pays de la Loire
Cette église prieurale du 12e siècle dépendait de l’abbaye Saint-Maur de Glanfeuil. Dominant sa nef, un grand Christ en croix en bois polychrome vient d’être restauré par l’association Le Thoureil, …

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture

À voir aussi à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire)