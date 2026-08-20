Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé, Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé 19 et 20 septembre Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette église prieurale du 12e siècle dépendait de l’abbaye Saint-Maur de Glanfeuil. Dominant sa nef, un grand Christ en croix en bois polychrome vient d’être restauré par l’association Le Thoureil, Patrimoines et Paysages (2025).

Accueil par l’association, visites libres et panneaux explicatifs.

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé Le prieuré de Bessé, Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Le Thoureil Maine-et-Loire Pays de la Loire

Cette église prieurale du 12e siècle dépendait de l’abbaye Saint-Maur de Glanfeuil. Dominant sa nef, un grand Christ en croix en bois polychrome vient d’être restauré par l’association Le Thoureil, …

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture