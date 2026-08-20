Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé, Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé, Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé 19 et 20 septembre Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette église prieurale du 12e siècle dépendait de l’abbaye Saint-Maur de Glanfeuil. Dominant sa nef, un grand Christ en croix en bois polychrome vient d’être restauré par l’association Le Thoureil, Patrimoines et Paysages (2025).
Accueil par l’association, visites libres et panneaux explicatifs.
Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé Le prieuré de Bessé, Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Le Thoureil Maine-et-Loire Pays de la Loire
Cette église prieurale du 12e siècle dépendait de l’abbaye Saint-Maur de Glanfeuil. Dominant sa nef, un grand Christ en croix en bois polychrome vient d’être restauré par l’association Le Thoureil, …
© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture
À voir aussi à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire)
- Herboriste Découverte et dégustation Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 12 septembre 2026
- Les premiers champignons de l’automne Gennes-Val-de-Loire 13 septembre 2026
- Église Saint-Eusèbe Gennes Gennes-Val-de-Loire 18 septembre 2026
- Exposition Bestioles, bêtises et boulot, Église Saint-Eusèbe, Gennes-Val-de-Loire 18 septembre 2026
- Ruines de l’église Saint-Maxenceul Rue du cadran Gennes-Val-de-Loire 19 septembre 2026