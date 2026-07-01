Église Saint-Jacques de Seillac, Église Saint-Jacques de Seillac, Valloire-sur-Cisse

Informations pratiques

Église Saint-Jacques de Seillac 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques de Seillac Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’église Saint-Jacques de Seillac à Valloire sur Cisse ouvre ses portes au public pour une visite libre.

Jean-Claude Fontaine de l’association compostelle41 sera présent pour présenter son association sur les chemins de Compostelle.

Église Saint-Jacques de Seillac 3 Rue Fernand Boulon, 41150 Valloire-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse 41150 Seillac Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 54 33 55 45 http://valloire-sur-cisse.fr L’église Saint-Jacques de Seillac, construite au XIIᵉ siècle, est une petite église rurale du Loir-et-Cher au caractère authentique. Son clocher-arcade rare, sa grille métallique ornée d’une coquille Saint-Jacques et ses nombreuses statues anciennes témoignent de son patrimoine religieux. L’intérieur conserve un christ du XIIᵉ siècle, un retable peint et une nef en bois en forme de coque renversée. Le coq du toit, particularité régionale, repose sur deux pattes. Parking à la Mairie de Seillac

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’église Saint-Jacques de Seillac à Valloire-sur-Cisse ouvre ses portes au public pour une visite libre.

©Marie-Cécile PACCHIANI, Maire déléguée de Seillac