Visite de l’église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin, Valloire-sur-Cisse

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée à 15h00 d’une durée d’une heure par une association culturelle de la commune.

Eglise Saint-Martin 1 rue de l’Eglise, 41150 Chouzy-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse 41150 Chouzy-sur-Cisse Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 54 33 55 45 http://www.valloire-sur-cisse.fr L’église Saint-Martin de Chouzy-sur-Cisse et le Prieuré attenant ont d’abord été rattachés à l’Abbaye de Marmoutier de Tours. Cette abbaye fondée par Saint-Martin a donné son nom à l’église de Chouzy-sur-Cisse. Elle a été remaniée à plusieurs reprises, mais au début du 19ᵉ siècle, son état impose de très gros travaux de restauration. Au cours de ces travaux, on y installe, grâce à de généreux donateurs et aux dons des paroissiens, des vitraux assez remarquables signés par des ateliers renommés comme : l’atelier HAUSSAIRE de Reims, l’atelier LEVEQUE de Beauvais et l’atelier LOBIN de Tours, ce qui donne tout son intérêt au patrimoine de cette église. parking à proximité

Visite commentée à 15h00 d’une durée d’une heure par une association culturelle de la commune.

©christine ALLION – Maire déléguée de Coulanges