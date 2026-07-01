Visite de l’église Saint-Denis – Coulanges, Eglise Saint-Denis, Valloire-sur-Cisse

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Denis – Coulanges 19 et 20 septembre Eglise Saint-Denis Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Denis de Coulanges ouvre ses portes au public pour visite libre accompagnée d’une bénévole qui remettra aux visiteurs un dépliant descriptif de l’édifice.

Eglise Saint-Denis 11 rue du bourg, 41150 Valloire-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse 41150 Coulanges Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 33 55 45 http://www.valloire-sur-cisse.fr L’église Saint-Denis est un édifice qui a été fortement remanié aux 16ᵉ et 19ᵉ siècles. Un mobilier classé se trouve à l’intérieur de l’Église où on peut notamment y admirer un ensemble de 16 stalles du 16ème siècle en bois sculpté provenant de l’ancienne Abbaye de la Guiche ou bien encore leur étable du 17ème siècle encadrée de deux belles statues de Saint Denis et Sainte Claire (dépliant descriptif à disposition du visiteur). Présence de parking

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Denis de Coulanges ouvre ses portes au public pour visite libre accompagnée d’une bénévole qui remettra aux visiteurs un dépliant…

© Christine ALLION Maire délégué de Coulanges