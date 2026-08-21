Eglise Saint-Jacques – Portes ouvertes, Église Saint-Jacques, Tarascon
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jacques · Tarascon
Informations pratiques
Eglise Saint-Jacques – Portes ouvertes Samedi 19 septembre, 14h30 Église Saint-Jacques Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Découvrez l’église dédiée à saint Jacques le Majeur, un édifice remarquable du cœur historique de Tarascon bâti au milieu du XVIIIe siècle et l’aventure de sa restauration.
Église Saint-Jacques Place Saint Jacques, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490910950 http://paroisse-de-tarascon.fr Ensemble construit en 1740 et 1750 sur les plans de J.B. Franque et Esprit Brun. Système de voûtement dû à Franque.
Découvrez, en visite libre, l’église dédiée à saint Jacques le Majeur, un édifice remarquable du cœur historique de Tarascon bâti au milieu du XVIIIe siècle et l’aventure de sa restauration.
©Ville de Tarascon
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