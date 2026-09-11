Église Saint Louis à Besançon, Église Saint-Louis-de-Montrapon, Besançon

Informations pratiques

Église Saint Louis à Besançon 19 et 20 septembre Église Saint-Louis-de-Montrapon Doubs

gratuit, place llimitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’ église classée Architecture Contemporaine Remarquable depuis 2017. (Auparavent Patrimoine du XXème siècle en 2014).

Architecte Rémy Le Caisne.C’est une construction représentative de l’architecture nouvelle, en rupture avec le style traditionnel des églises. Inaugurée en 1968,.Elle est intéressante pour sa fonctionnalité et son harmonie, son dépouillement,

Vitraux de Jean Le Moal et de Yoki.

Église Saint-Louis-de-Montrapon 28 avenue de montrapon, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Montrapon Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-patrimoine-du-16-18-france-bleu-besancon/l-eglise-saint-louis-de-montrapon-a-besancon-3733020 Bel exemple d’architecture dite « brutaliste » des années cinquante dans laquelle les différents matériaux mis en œuvre restent bruts (l’exemple le plus connu en France étant celui des maisons Jaoul réalisées par Le Corbusier à Neuilly en 1958). Les matériaux employés ici sont le béton, parfaitement mis en œuvre grâce à des coffrages soignés et la pierre. Les rapports entre les éléments sont précis, comme le montre le jeu des articulations entre les poutres de l’auvent qui protègent le parvis ou bien encore celui des poutres qui supportent le plan de la toiture. En venant reposer sur le mur de pierre sans encastrement, elles accentuent l’effet de légèreté de celle-ci tout en ménageant un espace dans lequel s’insèrent de fines ouvertures horizontales destinées à assurer l’éclairage naturel.

Visite de l’ église classée Architecture Contemporaine Remarquable depuis 2017. (Auparavent Patrimoine du XXème siècle en 2014).

©M. Cupillard