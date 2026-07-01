Église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Saint-Quentin

Informations pratiques

Église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’architecture de l’église ainsi que l’histoire des prêtres de la congrégation du Sacré Cœur et du père Dehon.

Église Saint-Martin 21 Rue du parvis Saint-Martin, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Martin Aisne Hauts-de-France

Découvrez l’architecture de l’église ainsi que l’histoire des prêtres de la congrégation du Sacré Cœur et du père Dehon.

©Ville de Saint -Quentin