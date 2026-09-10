Église Saint-Pierre : 1976-2026. De sa sauvegarde à aujourd’hui, 50 ans d’un élan à toujours renouveler, Église Saint-Pierre, Sommevoire

Informations pratiques

Église Saint-Pierre : 1976-2026. De sa sauvegarde à aujourd’hui, 50 ans d’un élan à toujours renouveler 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Retour sur 50 années d’activités autour de l’église Saint-Pierre : chantiers internationaux, restauration du clocher, vitraux contemporains…. deux églises presque voisines pour un seul village. Une âme singulière à préserver, un élan sans cesse à renouveler, un défi permanent.

Église Saint-Pierre Grande Rue, 52220 Sommevoire, France Sommevoire 52220 Sommevoire Haute-Marne Grand Est

Retour sur 50 années d’activités autour de l’église Saint-Pierre : chantiers internationaux, restauration du clocher, vitraux contemporains….

©csp sommevoire