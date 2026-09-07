Portage de documents à domicile, Sommevoire, Sommevoire
jeudi 24 septembre 2026 · Sommevoire
Informations pratiques
Portage de documents à domicile Jeudi 24 septembre, 14h00 Sommevoire Haute-Marne
Sur rdv. Service gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T15:00:00+02:00
Vous aimez lire, écouter de la musique ou regarder des films. Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à la médiathèque, le service de portage à domicile est fait pour vous. Contactez-nous au 03 25 55 04 21 en nous communiquant vos goûts. Nous vous apporterons une sélection de documents.
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