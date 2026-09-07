La Constellation joue, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque de Sommevoire · Sommevoire
Informations pratiques
La Constellation joue Mercredi 30 septembre, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T11:00:00+02:00
Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}]
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