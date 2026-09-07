Les bébés lecteurs, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire

Informations pratiques

Les bébés lecteurs Vendredi 16 octobre, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T10:30:00+02:00

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}, {« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}]

En route pour la montagne, et les délicieuses prairies verdoyantes, 3 boucs s’apprêtent à traverser un pont. Mais en-dessous vit un énorme troll … Vont-ils tous réussir à traverser ? lecture Les 3 boucs bougons

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